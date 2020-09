Situazione sotto controllo dopo allarme chimico in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - La situazione è sotto controllo a Rovereto, in Trentino. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in seguito alla riunione urgente convocata questa mattina dopo l'allarme lanciato per una perdita gassosa dallo stabilimento farmaceutico Suanfarma. A quanto si apprende dalla Provincia, l'allarme è arrivato ai vigili del fuoco di Rovereto alle 9.24 da parte di un cittadino che ha visto la nube fuoriuscire dallo stabilimento produttivo.

Successivamente i vigili del fuoco hanno chiamato la ditta Suanfarma per avere informazioni. (ANSA).