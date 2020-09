Sanità: Widmann, 257 medici non sanno il tedesco

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - "Sono 257 i medici che operano in Alto Adige che non sanno il tedesco". Lo ha detto l'assessore Thomas Widmann in riferimento alla polemica sulla possibile iscrizione nell'albo di medici che invece parlano solo tedesco.

Assieme al governatore Arno Kompatscher Widmann ha ribadito che "il principio del bilinguismo e il diritto di usare la propria lingua restano validi. Si tratta perciò di una polemica gratuita. Abbiamo una forte carenza di medici in Alto Adige, come dimostrano le liste d'attesa. Se non permettiamo a questi medici di operare nel settore privato, non verranno mai in Alto Adige e non impareranno mai la lingua italiana", hanno concluso Kompatscher e Widmann. (ANSA).