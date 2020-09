Incendio distrugge fienile a Prato allo Stelvio

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - Un incendio ha distrutto la scorsa notte un fienile e una stalla a Prato allo Stelvio. Sul posto sono intervenuti 200 vigili del fuco della zona che sono riusciti a salvare la vicina abitazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti e gli animali sono stati portati in salvo. Non si esclude che l'incendio sia doloso. (ANSA).