Coronavirus: Widmann, situazione sotto controllo

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - "Per quanto riguarda il coronavirus la situazione in Alto Adige è sotto controllo, nonostante i nuovi casi". Lo ha detto l'assessore alla sanità Thomas WIdmann, interpellato dai giornalisti. "La situazione non è paragonabile con quella di marzo quando i casi covid rilevati rappresentavano solo la punta di un enorme iceberg. Oggi conosciamo invece la diffusione del virus molto meglio. Non dobbiamo comunque abbassare la guardia e continuare a testare".

