Coronavirus: in Trentino 33 casi, altri 9 oltre al focolaio

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - Con il nuovo focolaio registrato a Trento in un'azienda di lavorazione carni salgono a 33 i casi complessivi di persone positive al coronavirus oggi in Trentino.

Le campagne di screening dell'Azienda sanitaria e l'insorgenza di sintomi anche in altri soggetti non sono collegati al nuovo focolaio aggiungono con ulteriori 9 casi (di questi 5 sono sintomatici).

In ospedale i pazienti Covid-19 ricoverati sono 5, di cui 1 sempre in rianimazione. I tamponi analizzati ieri sono stati 803, quasi tutti all'ospedale Santa Chiara di Trento. (ANSA).