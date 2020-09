Autostrade: domani incontro con Conte su A22

(ANSA) - BOLZANO, 02 SET - E' stato fissato per domani l'incontro, previsto in un primo momento per ieri, del presidente del consiglio Giuseppe Conte con il governatore altoatesino Arno Kompatscher. Uno dei temi centrali sarà il rinnovo della concessione per l'autostrada del Brennero. "A Bressanone l'A22 ha presentato oggi investimenti di 15 milioni di euro per opere antirumore. Questo dimostra - ha detto in conferenza stampa Kompatscher - l'importanza che la gestione dell'autostrada non punti solo agli utili ma operi nell'interesse del territorio e della comunità". (ANSA).