Allarme per fuoriuscita sostanze gassose a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - Sono in corso le operazioni delle squadre speciali del vigili del fuoco e dell'Appa a seguito di una segnalazione provenuta poco fa da uno stabilimento industriale di Rovereto. Dalle prime informazioni risulta che la perdita sia già stata individuata dalla squadra di emergenza della ditta che ha comunque richiesto il supporto delle strutture provinciali. In attesa di ulteriori informazioni sulla portata dell'evento, la protezione civile trentina consiglia i residenti della zona di rimanere in casa. (ANSA).