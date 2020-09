Allarme chimico in Trentino, popolazione rimane a casa (2)

(ANSA) - TRENTO, 02 SET - I vigili del fuoco sono usciti con i mezzi e gli altoparlanti per leggere messaggi alla popolazione di Marco e Lizzana, sobborghi a sud di Rovereto, perché la nube gassosa fuoriuscita dallo stabilimento farmaceutico Suanfarma (ex Sandoz) si è spostata in quella direzione. (ANSA).