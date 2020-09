Ricercato in Moldavia, arrestato durante controllo

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - I carabinieri hanno eseguito in Alto Adige diversi controlli durante lo scorso fine settimana.

Proprio durante una di queste verifiche, i militari della stazione di Renon hanno fermato un cittadino moldavo di 44 anni, C.S., domiciliato a Bolzano, il quale è risultato essere interessato da un mandato di arresto europeo per reati inerenti il patrimonio e la guida in stato di ebbrezza, compiuti nel suo paese di origine. L'uomo ora si trova nel carcere di Bolzano in attesa di trasferimento nel paese di origine. (ANSA).