Alto Adige: slitta incontro Kompatscher - Conte

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - E' stato rinviato l'incontro previsto per questo pomeriggio a Roma tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il governatore altoatesino Arno Kompatscher. L'appuntamento - apprende l'ANSA - probabilmente slitterà a giovedì. In quell'occasione saranno trattati, tra l'altro, la questione della proroga della concessione dell'autostrada del Brennero e il nodo del 'riscatto' dei soci privati per consentire la creazione di una società inhouse, l'eventuale compensazione del minor gettito fiscale per la Provincia autonoma di Bolzano in caso di crisi come quella causata dal coronavirus e, infine, il ritorno in Alto Adige dei grandi predatori (orso e lupo). (ANSA).