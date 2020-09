Alto Adige: Meloni,su medici tedeschi governo sbaglia metodo

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - Fratelli d'Italia contesta l'emendamento a firma Svp del decreto Semplificazioni che prevede l''introduzione di un albo per medici che parlano solo tedesco e operano esclusivamente in Alto Adige.

Intervenendo in campagna elettorale per la comunali a Bolzano Giorgia Meloni ha criticato "il metodo perché non si modifica lo Statuto d'autonomia con una legge ordinaria e certamente non ponendo il voto di fiducia". Secondo Meloni, "la questione è: come possiamo garantire a tutti i cittadini in Alto Adige, quelli di lingua italiana e tedesca, di essere curati, comprendendo il medico. Non credo che la via sia quella indicata dal governo", ha concluso la leader Fdi. (ANSA).