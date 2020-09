Alto Adige: Kompatscher, medici 'tedeschi' solo per privato

(ANSA) - BOLZANO, 01 SET - In merito alle polemiche in Alto Adige sulla possibile iscrizione all'ordine di medici che parlano solo tedesco, il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher precisa all'ANSA che "la modifica normativa che è in discussione al parlamento riguarda soltanto la mera iscrizione dei medici di lingua tedesca all'ordine con riferimento specifico soltanto all'esercizio della professione privata sul territorio della Provincia di Bolzano".

"Per quanto riguarda il servizio sanitario pubblico - ribadisce il governatore - vige comunque e vigerà sempre l'obbligo della conoscenza della lingua italiana, oltre a quella della minoranza tedesca sul territorio". Secondo Kompatscher, "la normativa si rende necessaria perché la direttiva europea prevede espressamente che gli stati là dove alla lingua ufficiale dello stato esistono altre lingue amministrative equiparate, l'esercizio della professione deve essere possibile anche per coloro che parlano quella lingua amministrativa. Per il cittadino comunque non cambia niente perché quando si rivolge alle strutture sanitarie pubbliche avrà il diritto di poter parlare nella propria madrelingua, mentre può scegliere liberamente anche un professionista sul settore privato".

"Il testo della modifica legislativa è inserito nel decreto Semplifcazioni, proprio perché si è reso necessario per non rischiare una condanna davanti alla Corte di giustizia europea per il non rispetto di una direttiva europea", conclude il presidente della Provincia di Bolzano. (ANSA).