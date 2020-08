Coronavirus: 17 casi positivi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Sono 17 i nuovi casi positivi al Covid 19 in Trentino Alto Adige. In Trentino si registra un lieve calo rispetto agli ultimi tre giorni, e l'Azienda sanitaria ha individuato 8 positivi, di cui 4 con sintomi evidenti, analizzando complessivamente 1.053 tamponi.

In Alto Adige, invece, i casi positivi sono 9 su 973 tamponi effettuati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, mentre 2 sono in terapia intensiva e 18 in isolamento in una struttura a Colle Isarco. (ANSA).