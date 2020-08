Chiusa l'autostrada del Brennero, Adige osservato speciale

(ANSA) - BOLZANO, 30 AGO - L'autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S.Michele per motivi di sicurezza. L'Adige è infatti esondato ad Egna. I veicoli vengono deviati sulla parallela strada statale del Brennero, dove il traffico, seppure intenso, regolarmente. Sull'autostrada, a causa della chiusura, si sono invece formate code in entrambe le direzioni.

L'autostrada è stata chiusa precauzionalmente su ordine della Protezione civile dell'Alto Adige. La piena dell'Adige è attesa verso le 19 e la situazione viene quindi tenuta monitorata costantemente. Sono in corso dei lavori (Egna, ponte stazione, nella foto) per la posa di blocchi di cemento ricoperti di teli per contenere eventuali esondazioni. Passata la piena, dopo un'attenta valutazione e in assenza di rischi, l'autostrada, potrebbe essere riaperta, si apprende dall'Autostrada del Brennero. (ANSA).