Maltempo: diversi interventi dei vigili del fuoco in TAA

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Diversi interventi dei vigili del fuoco in Trentino e Alto Adige a causa del maltempo della scorsa notte. A Trento i vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi per tagliare piante abbattute dal vento - che nella zona dell'aeroporto a Mattarello ha superato i 110 chilometri orari - rimuovere materiale dalle carreggiate e per cantine e scantinati allagati. Non si segnalano feriti e interventi particolarmente significativi.

Sempre a Trento, a causa del maltempo della scorsa notte, le squadre dei vigili del fuoco di Gardolo sono intervenute poco dopo la mezzanotte per assistere all'evacuazione di un treno passeggeri rimasto bloccato sulla linea del Brennero. Il treno si è fermato proprio nei pressi della caserma e questo ha agevolato molto le operazioni di sbarco dei passeggeri.

La strada provinciale 18 era stata chiusa temporaneamente per una frana dopo Lon, ma il materiale è stato rimosso.

Interventi per il maltempo si segnalano anche nella zona di Pergine e Riva del Garda.

Anche in Alto Adige, in molti comuni e a Bolzano, i vigili del fuoco permanenti e volontari sono intervenuti in seguito ad allagamenti, come al cinema di via del Macello, e per un ruscello che minacciava di tracimare a Rencio. (ANSA).