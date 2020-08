Coronavirus: 14 nuovi casi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 AGO - Sono 14 i nuovi positivi registrati in Trentino su 1.365 tamponi. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari specifica inoltre come 8 di questi nuovi casi siano sintomatici e tra di loro c'è anche 1 minorenne, cosa che induce le autorità sanitarie a rinnovare con forza l'appello ad osservare la massima attenzione e a mantenere il distanziamento se si rientra dalle vacanze passate nelle località più a rischio o se si è venuti in contatto con qualcuno che da questi luoghi hanno da poco fatto ritorno.

Migliora la situazione dei ricoveri: oggi in ospedale figurano meno pazienti rispetto a ieri, cioè 4, uno dei quali in rianimazione a Trento. (ANSA).