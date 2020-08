Scuola: Piano per didattica digitale e assunzioni flessibili

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Da qui al 14 settembre, primo giorno di scuola, gli istituti trentini "dovranno dotarsi di un Piano da allegare o integrare nel Progetto di istituto che individui i criteri e le modalità per progettare l'attività didattica digitale integrata, tenendo conto delle esigenze di tutte le studentesse e gli studenti ed i particolar modo di quelli più fragili".

La Giunta provinciale di Trento ha infatti approvato le linee di indirizzo per la didattica digitale integrata, da applicare nel caso di massima emergenza sanitaria. Le indicazioni saranno valide nelle scuole secondarie di II grado in modalità anche complementare alla didattica in presenza e in tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio tali da rendere necessaria una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza.

I dirigenti scolastici avranno una maggiore flessibilità nella gestione delle assunzioni a tempo determinato dei docenti della scuola provinciale a carattere statale. Le assegnazioni dei nuovi incarichi potranno avvenire straordinariamente tra il 7 e il 12 settembre. La Giunta ha inoltre modificato il regolamento per il conferimento delle supplenze, sospendendo l'applicazione delle sanzioni previste in caso di rinuncia.

Oltre a ciò si aggiunge la possibilità per i docenti di cumulare più spezzoni orari, favorendo la copertura di posti ad orario ridotto. (ANSA).