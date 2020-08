Rapina ai danni di due 19enni a Bolzano, un arresto

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - Agenti della suadra mobile della Questura di Bolzano hanno fermato un cittadino del Camerun di 23 anni gravemente indiziato di avere commesso, verso le 3.00 della notte del 16 agosto scorso, in via Macello a Bolzano, una rapina ai danni di un ragazzo ed una ragazza di Bolzano, entrambi diciannovenni, che stavano tornando a casa a piedi dopo avere trascorso la serata nel centro cittadino.

I due giovani, sarebbero stati prima pedinati in bici dal camerunense, che poi li avrebbe bloccati e minacciati con un grosso coltello da cucina. L'uomo li avrebbe costretti a sedersi per terra ed a consegnare tutti i soldi in loro possesso (circa 30 Euro), i rispettivi telefoni cellulari (dei quali il rapinatore si faceva dare anche i "Pin") ed un abbonamento per il trasporto pubblico locale.

Grazie all'abbonamento alla stazione di Bressanone è stato fermato un altro ragazzo del Camerun di 28 anni, estraneo alla rapina, ma denunciato per ricettazione.

La perquisizione del domicilio di quest'ultimo consentiva il rinvenimento di oggetti e documenti riconducibili all'arrestato, il quale veniva in seguito riconosciuto con assoluta certezza dai ragazzi in sede di individuazione fotografica. Decisivo anche un video postato dal reo sul suo profilo "Instagram", in quanto, nel corso di un festino a base di alcoolici all'interno dei Giardini della Stazione di Bolzano, indossava la medesima felpa che aveva nel corso della rapina. (ANSA).