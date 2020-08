Orso Trentino, Provincia cerca spazi per casi problematici

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Dopo l'approvazione della delibera con cui si autorizza la cattura di due orsi ritenuti problematici in Trentino si cerca spazio in cui rinchiudere i plantigradi. Oltre a questi due esemplari c'è infatti anche M49, in fuga per la seconda volta e senza radiocollare. L'orsa Dj3, catturata nelle Giudicarie nel 2011 e da allora chiusa nel recinto del Casteller, vicino a Trento - dove possono stare al massimo tre esemplari - verrà quindi trasferita in un'area apposita del parco faunistico di Spormaggiore, in Val di Non, dove prossimamente verranno avviati i lavori per una nuova area di sicurezza. Nel frattempo, nel recinto del Casteller, dove è rinchiuso anche M57, l'orso che pochi giorni fa ha aggredito un carabiniere di 24 anni, verranno rafforzate le barriere esterne, in attesa di altri orsi.

"Per noi la priorità è la sicurezza dei cittadini: crediamo che temporaneamente al Casteller si possano creare spazi per brevi periodi per eventuali esemplari problematici, in attesa che arrivino nuove soluzioni dal ministero, o le famose offerte di trasferire alcuni plantigradi in altri parchi", ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti. (ANSA).