Incidenti montagna:Gran Pilastro,escursionista trovato morto

(ANSA) - BOLZANO, 28 AGO - E' stato ritrovato morto l'escursionista francese di 71 anni, che da ieri pomeriggio era stato ricercato nelle montagne attorno a Fundres. L'uomo, Christian De Monte, dal rifugio Ponte di ghiaccio voleva raggiungere il rifugio Gran Pilastro a 2710 m di quota, ma non era mai giunto a destinazione.

La figlia che inizialmente era in contatto con lui, ad un certo punto ha lanciato l'allarme. Alla ricerca dell'uomo ieri pomeriggio sono partite due squadre del soccorso alpine, coadiuvate dagli elicotteri della Protezione civile Pelikan 2 e dall'Aiut Alpin. E' stato richiesto l'intervento anche dei vigili del fuoco e della Guardia di finanza. Per l'oscurità le ricerche sono state sospese ieri sera, per riprendere questa mattina, quando il corpo dell'uomo è stato trovato nei pressi del rifugio Gran Pilastro.

Anche al Renon è in corso la ricerca di un uomo tedesco di 76 anni di Deggen che da una gita al Corno del Renon non ha più fatto ritorno in albergo. (ANSA).