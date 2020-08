Escursionista recuperata a quasi 3.000 metri sull'Ortles

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Si è concluso verso le 22.20 un complesso intervento del Soccorso alpino per recuperare una donna di 50 anni residente a Roma, che ha avuto un problema al ginocchio mentre stava scendendo lungo il sentiero che dal rifugio Vioz porta al Doss dei Gembri, nel gruppo dell'Ortles Cevedale, ad una quota di circa 2.900 metri. L'elicottero non ha potuto portare a termine il recupero a causa della nebbia fitta, così, quattro operatori della Stazione di Pejo sono stati trasportati fino al limitare delle nebbie, a circa 2.500 metri.

I soccorritori - informa una nota - hanno raggiunto a piedi l'infortunata in circa 40 minuti e dopo averla stabilizzata e sistemata sulla barella la hanno trasportata a spalla fino a valle. In questa operazione i quattro operatori sono stati aiutati da altri quattro soccorritori della Stazione Pejo, che nel frattempo erano saliti a piedi da Doss dei Gembri per dare supporto. Una volta arrivati a Pejo Fonti, la donna è andata in ospedale in autonomia insieme al compagno. (ANSA).