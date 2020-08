Coronavirus: 16 nuovi positivi in Trentino, anche 3 minori

(ANSA) - TRENTO, 28 AGO - Sono 16 i contagi in Trentino.

Numeri anche oggi importanti, dopo i 15 casi di ieri, che preoccupano la sanità trentina. Tra i nuovi casi, i sintomatici sono 12 (tra cui 3 minorenni) e salgono anche i ricoveri in ospedale da 5 a 7, di cui 1 sempre ricoverato in terapia intensiva.

Un andamento che spinge le autorità sanitarie a rinnovare con forza la raccomandazione fatta già nei giorni scorsi: considerato che i casi positivi sono per la maggior parte dovuti a rientri dalle vacanze o da soggiorni all'estero o in altre località turistiche italiane, e considerato anche che si è registrato un incremento del numero di trasmissioni da soggetti giovani ad altri componenti della famiglia, è importante mantenere le distanze per almeno 14 giorni se si rientra da una delle località considerate a rischio, o se si sospetta di aver avuto contatti con altri soggetti che da queste località hanno fatto ritorno.

"Al momento ci preoccupa molto anche il fatto che stanno aumentando i casi di persone sintomatiche tra i giovani.

Parliamo comunque di ragazzi con più di 18 anni ma l'età resta bassa", commenta il dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, Giancarlo Ruscitti, il quale ha inoltre ricordato che sulle visite dei familiari nelle case di riposo si vuole continuare a mantenere la massima prudenza onde evitare nuovi focolai. (ANSA).