Rissa al parco stazione a Bolzano, arrestato un 29enne

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Un ventinovenne del Burkina Faso, in Italia senza fissa dimora, giunto da pochissimo a Bolzano, è stato arrestato per aver aggredito e ferito al collo con una bottiglia rotta un nigeriano di 43 anni. Un testimone ha riferito di aver visto il 29enne del Burkina Faso colpire alle spalle all'altezza del collo il nigeriano e poi nuovamente sul lato sinistro della fronte con un collo di bottiglia infranto.

L'arresto è avvenuto nel corso di un intervento di Polizia municipale, Carabinieri e Polizia al parco della Stazione, dopo che numerose chiamate dei cittadini avevano segnalato una rissa in corso con feriti.

Ci sono stati dei momenti di tensione, perché altri nigeriani presenti hanno cercato di linciare l'aggressore tentando di sottrarlo alla custodia delle forze dell'ordine dalle quali sono però stati dispersi. (ANSA).