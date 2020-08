Orso Trentino:ordinanza di cattura e reclusione al Casteller

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti (Lega) ha firmato l'ordinanza che dispone la cattura e il conseguente trasferimento permanente presso il recinto del Casteller degli esemplari di orso bruno avvistati nei giorni scorsi presso i centri abitati di Andalo e Dimaro Folgarida.

Il personale del Corpo forestale trentino è dunque autorizzato a procedere, pur non essendo ancora possibile attribuire un'identità agli esemplari segnalati dai sindaci dei suddetti Comuni, dato che il comportamento confidente manifestato dagli orsi che si sono addentrati nei due paesi costituisce, sostiene la Provincia, un grave e immediato rischio per la pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone che vivono o trascorrono le ferie in quelle zone. (ANSA).