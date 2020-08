Meteo: forti precipitazioni in Alto Adige nel fine settimana

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - Da venerdì pomeriggio 28 agosto a lunedì 31 agosto, comunica la Protezione civile, in Alto Adige sono attese forti precipitazioni, in particolare in Val d'Ultimo, Val Passiria, Burgraviato e Alta Val d'Isarco. Sono possibili frane e smottamenti, disagi alla mobilità, colate detritiche ed esondazioni in torrenti, cadute massi. (ANSA).