In Trentino 80 lupi e 100 orsi. Fugatti, rischio per persone

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - In Trentino si contano 13 branchi di lupi per un totale di circa 80 esemplari in forte incremento negli ultimi anni. Mentre gli orsi, con i cuccioli, sono ormai vicini alle 100 unità. Il dato è emerso ieri nel corso di un incontro a Trento del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Sandro Lombardi per affrontare la questione dei lupi in Trentino ed esteso, dopo quanto accaduto ad Andalo sabato scorso, anche alla problematica degli orsi. Ed è stato proprio il sindaco di Andalo, presente all'incontro, a comunicare che un altro plantigrado, dopo quello dell'aggressione al carabiniere, si aggirava per il centro abitato del paese, per nulla spaventato dai vigili del fuoco che lo hanno seguito ed illuminato con un faro.

Il Commissario del Governo, Sandro Lombardi ha annunciato che relazionerà al Ministro sull'allarme raccolto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza e che organizzerà a breve un incontro con i tecnici dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per verificare quali soluzioni siano percorribili. "Abbiamo fatto presente ai rappresentati dello Stato quanto sia alto il rischio per le persone. Abbiamo bisogno di spazi in cui mettere gli orsi che catturiamo e il Ministero, fino ad oggi, non ci ha dato alcuna risposta. Non possiamo più attendere, per capire che sono pericolosi, che attacchino una persona. Questo, come presidente della Provincia, non posso accettarlo, il Ministero ci deve aiutare". (ANSA).