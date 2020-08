Coronavirus: impennata di contagi in Trentino, 15 positivi

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Subiscono un'impennata rispetto a ieri i contagi da Covid 19 in Trentino. Secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ci sono 15 casi nuovi su cui sono in corso gli approfondimenti per la ricostruzione dei singoli movimenti.

Ci si sta concentrando in particolare su un focolaio riscontrato in Vallagarina (al momento isolato un nucleo familiare) e su un secondo focolaio a Trento (in questo caso le indagini puntano a ricostruire i movimenti di individui giovani). C'è anche un caso che riguarda due persone della stessa famiglia nella Piana Rotaliana, mentre un altro paio di infezioni sono attribuibili a soggetti provenienti dall'estero e appena rientrati in Trentino.

Nel rapporto si specifica che 7 fra i nuovi casi, tra cui un minorenne, sono emersi a seguito di sintomi evidenti. Altri 8 casi derivano invece dallo screening. Ieri sono stati analizzati 1351 tamponi. Anche oggi situazione stabile sul fronte dei ricoveri, con 5 pazienti di cui 1 sempre ricoverato in rianimazione. (ANSA).