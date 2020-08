Coronavirus: 9 casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 898 tamponi e sono stati registrati 9 nuovi casi positivi in Alto Adige. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 7, quelli in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono invece 14. Una persona si trova in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.593 (delle quali 231 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

