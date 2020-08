Elisoccorso Aiut Alpin, intervento notturno sul Sasso Piatto

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Intervento notturno dell'elicottero di soccorso dell'Aiut Alpin nella tarda serata di ieri. Due turisti, uno proveniente dalla Thailandia, che avevano raggiunto la vetta del Sasso Piatto seguendo la via ferrata, sulla via del ritorno hanno lasciato il sentiero escursionistico.

I due si sono quindi ritrovati su un terreno accidentato, senza sapere come proseguire e, alla fine, verso le 22, quando ormai il buio era calato da tempo, hanno fatto chiesto con una chiamata d'emergenza. L'elicottero dell'Aiut Alpin è arrivato in breve tempo sul posto e li ha recuperati con il verricello, portandoli a valle illesi. (ANSA).