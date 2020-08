Covid: Kompatscher, la situazione è sotto controllo

(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - "Nonostante i numeri in aumento la situazione dei contagi da coronavirus in Alto Adige è sotto controllo". Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher alla conferenza stampa dopo la riunione della Giunta provinciale, a seguito della sintesi presentata dall'assessore alla sanità Thomas Widmann sul Covid-19 in Alto Adige. "I numeri più elevati non devono creare allarme, perché sono riferiti a situazioni ben individuate", ha detto Kompatscher.

"In primo luogo ad incrementare il numero dei casi positivi sono i vacanzieri di ritorno da Paesi a rischio, in secondo luogo vi è l'arrivo di lavoratori stagionali soprattutto dai Paesi dell'est, infine il turismo stesso che ha portato a contagi in singole strutture. Ma grazie a test a tappeto laddove si sono creati questi piccoli focolai, la situazione è sotto controllo", così Kompatscher.

"Ma stiamo cauti" - ha continuato il governatore che ha rinnovato il suo appello alla cittadinanza del rispetto delle regole anche in vista della riapertura delle scuole. (ANSA).