Scuola: banchi e arredi in Trentino entro l'11 settembre

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Al Dipartimento provinciale della Protezione civile del Trentino è giunta da Roma la conferma che sono in arrivo gli arredi per le scuole richiesti per assicurare il corretto distanziamento fra alunni e poter gestire pertanto le presenze in classe ed il regolare svolgimento delle lezioni. Tra il 7 e l'11 settembre - assicura la Provincia - sono attesi 5 autoarticolati carichi di materiale che sarà dislocato al magazzino di Lavis da dove la Protezione civile inizierà la distribuzione nelle singole scuole. A breve inoltre sarà attivato il numero verde a disposizione dell'utenza scolastica per rispondere ai quesiti specifici posti da strutture e famiglie. (ANSA).