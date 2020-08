Inaugurato nuovo ponte pedo-ciclabile sull'Isarco

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - E' stato inaugurato oggi il nuovo ponte pedo-ciclabile di Campiglio sull'Isarco. E' una delle nuove infrastrutture che mirano a favorire la ciclo-mobilità nel capoluogo. La mobilità provinciale intende promuovere con sempre maggiore impegno l'utilizzo della bicicletta soprattutto per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano allo scopo di decongestionare il traffico e ridurre l'utilizzo dei veicoli motorizzati privati, si legge in una nota della Provincia.

Il nuovo ponte è il frutto della proficua collaborazione tra la Provincia, la Comunità comprensoriale Salto Sciliar ed il Comune di Bolzano allo scopo di fornire una preziosa infrastruttura ai pendolari che quotidianamente raggiungono in bicicletta per lavoro il centro del capoluogo. La struttura offre ora un più rapido ed agevole collegamento anche al "Centro Campiglio" e alla sede della "Mila Bolzano".

Il nuovo ponte pedo-ciclabile, con una campata di circa 70 metri, attraversa l'Isarco senza sostegni intermedi. Nella parte centrale è alto sette metri. La struttura di supporto è ampia 6,75 metri ed è composta da travi d'acciaio zincato, disposte a spina di pesce, spiegava il progetista Klaus Gummerer. Nella parte inferiore il ponte è composto da cemento armato ricoperto da lamiera. La corsia per le bici e per i pedoni è asfaltata.

Provincia e Comune hanno investito complessivamente nella nuova infrastruttura 1,7 milioni di euro, dei quali 400.000 sono stati erogati dal Comune, conclude la nota. (ANSA).