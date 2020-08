Covid: controlli a campione al Brennero, niente caos

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - In Tirolo nel fine settimana non si sono verificati caos alla frontiera come in Carinzia, dove le attese per gli automobilisti in entrata in Austria erano di diverse ore a causa dei controlli covid. Questo grazie al fatto che alle frontiere del Tirolo si sarebbero presentate solo poche persone provenienti da Paesi a rischio come la Croazia. I controlli al Brennero vengono effettuati a campione, fa sapere l'agenzia Apa.

In casi sospetti ai passeggeri in transito viene misurata la temperatua. Il governatore tirolese Günther Platter in conferenza stampa in occasione del Forum Europeo di Alpbach ieri aveva sostenuto che non si sarebbero verificati rallentamenti e code al Brennero. Questo anche perché con l'Alto Adige sarebbero stati presi accordi mirati. Ci sarebbe stata "un'azione concordata", ha assicurato anche il governatore altoatesino Arno Kompatscher.

Il ministero della difesa austriaco nel frattempo ha chiarito che da questo pomeriggio saranno impiegati alle frontiere tirolesi altri 40 soldati in aggiunta a quelli già in servizio.

Pertanto saranno più di 50 i soldati impiegati per l'assistenza covid in Tirolo. Altri 80 verranno aggiunti in settimana prossima. (ANSA).