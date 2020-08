Coronavirus: un caso positivo in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 24 AGO - Un nuovo caso positivo al Covid 19 oggi in Trentino, riferisce l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Rimane stabile la situazione negli ospedali, dove sono sempre 4 i pazienti ricoverati, di cui uno in rianimazione.

La giornata festiva di ieri, come spesso accade, ha condizionato anche il numero di tamponi analizzati che si è fermato a quota 374, anche se in previsione del rientro alle attività di settembre l'obiettivo ribadito stamani dalla task force provinciale è di potenziare ulteriormente l'impegno su questo fronte, superando i valori medi giornalieri finora toccati. (ANSA).