Coronavirus: 15 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 24 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 609 tamponi. Sono stati registrati 15 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus sale pertanto a 2.884.

Sono sette i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri undici si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Un solo paziente è ricoverato in un reparto di terapia intensiva. Rimane stabile - a 292 - il numero complessivo dei decessi da coronavirus.

Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 1.649, delle quali 287 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

Le persone guarite sono 3.310, così l'Azienda sanitaria. (ANSA).