Coronavirus: 16 positivi in Alto Adige, 3 casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - In Alto Adige, i laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.055 tamponi e sono stati registrati 16 nuovi casi positivi.

In Trentino, invece, sono 3 i nuovi casi positivi al Covid 19 e 2 di questi hanno manifestato sintomi. Rimangono sempre 4 i ricoveri in ospedale, di cui 1 in rianimazione. Sono stati infine 1.061 i tamponi analizzati. (ANSA).