Coronavirus: 19 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 AGO - I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.840 tamponi. Sono stati registrati 19 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus in Alto Adige sale pertanto a 2.856.

Attualmente sono sette i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri sei pazienti Covid-19 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Un solo paziente Covid è ricoverato in un reparto di terapia intensiva.

Il numero dei decessi complessivi rimane stabile a 292. Sale invece il numero delle persone in isolamento domiciliare che sono 1.878 (delle quali 362 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Le persone guarite sono 3.309. (ANSA).