Merler presenta il programma del centrodestra per Trento

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Aumentare gli investimenti ed i finanziamenti sulla città in partenariato con i privati, dare nuovo slancio alle opere pubbliche con il recupero delle aree degradate, migliorare la mobilità e la rete di verde urbano e sostenere le famiglie e le persone in difficoltà, con progetti specifici per bambini, giovani e anziani. Sono questi i punti salienti del programma della coalizione di centrodestra per la città di Trento. Il documento è stato presentato ufficialmente questa mattina dal candidato sindaco Andrea Merler e dagli esponenti delle quattro liste che lo sostengono (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Trento unita).

"Ci poniamo in discontinuità con una politica che ha solo amministrato la città, per dare risposte concrete ai nostri concittadini", ha detto Merler.

Tra i diversi punti che compongono il programma, una parte è riservata alla promozione della sicurezza, con la creazione di un un'unità cinofila della Polizia locale, l'introduzione di una "bodycam" (telecamere portatile) per i vigili in servizio e la recinzione di piazza Dante. (ANSA).