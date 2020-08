Dal 24 agosto test rapidi a personale scolastico in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Da lunedì 24 agosto in Trentino partono i test rapidi al personale scolastico docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado che potrà, in maniera volontaria, contattare il proprio medico di base e prendere un appuntamento per il test rapido e gratuito su sangue capillare mediante puntura del polpastrello con l'ago pungi dito. Se il medico di medicina generale non ha aderito alla campagna di screening - o se non si ha un medico in Trentino, informa l'Azienda sanitaria - è possibile prenotare il test ai punti prelievo dell'Apss. I test verranno eseguiti fino al 7 settembre.

Per chi prende servizio successivamente all'inizio dell'anno scolastico - ricorda l'Apss - il test sarà effettuato prima dell'effettiva entrata in servizio. In caso di esito positivo del test rapido si procede con il tampone per verificare la possibile infezione in corso. In attesa del tampone e dell'esito si dovrà rimanere in isolamento. La campagna di screening è stata promossa dal Ministero della Salute. (ANSA).