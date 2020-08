Coronavirus: Trentino, sensori sui bambini in colonie estive

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Sensori nei marsupi durante le colonie estive per verificare l'effettiva osservanza, da parte del personale e dei bambini, delle norme di prevenzione e protezione dal Covid-19. Dal 17 agosto fino al 4 settembre, in Trentino, 52 sensori, chiamati "Janus", posti all'interno di piccoli marsupi che vengono indossati da bambini e personale delle due cooperative coinvolte, a Povo e Andalo, raccolgono dati per una sperimentazione i cui risultati saranno resi noti a fine settembre.

"In concreto, ogni sensore indossato da ciascun bambino legge anche i sensori indossati dagli altri bambini e registra i tempi in cui giocano e stanno assieme e le relative distanze fisiche. I dati sono forniti in forma anonima e non rilevano dati sanitari", spiega Bruno Lepri, responsabile dell'Unità di ricerca Mobs (Mobile and social computing lab) dell'istituto di ricerca Fbk, che ha sviluppato i sensori in accordo con l'Agenzia provinciale per la famiglia.

Ad Andalo i dispositivi sono stati utilizzati dal 17 agosto ad oggi coinvolgendo 3 gruppi per un totale di 21 bambini dai 9 ai 13 anni e 5 animatori, mentre nella cooperativa di Povo saranno introdotti dal 24 agosto al 4 settembre coinvolgendo 23 bambini (due gruppi dai 6 ai 10 anni ed un gruppo dagli 11 ai 14) e 3 animatori. (ANSA).