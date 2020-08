Trento Film Festival, 100 titoli in streaming dal 27 agosto

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Da oggi è online la piattaforma di streaming del Trento Film Festival, con 100 titoli disponibili dal 27 agosto e la possibilità di acquistare il singolo film a 4 euro o l'abbonamento completo a 20 euro. Ogni fil sarà online il giorno successivo all'anteprima a Trento e rimarrà disponibile per un'intera settimana.

Tutti i cortometraggi fino a 40 minuti di durata, 41 film da tutte le sezioni del programma, sono disponibili gratuitamente.

Ogni film, tanto quelli gratuiti quanto a noleggio, è limitato a 500 visioni: come al cinema, quindi, è importante prenotare il proprio posto. In seguito all'acquisto il film resta accessibile nella videoteca personale dell'utente per 7 giorni. Una volta avviato per la prima volta, c'è una finestra di 36 ore durante la quale è possibile completare la visione, riproducendolo per un tempo illimitato e mettendolo in pausa tutte le volte necessarie.

Ad inaugurare la piattaforma sarà "Cholitas" di Jaime Murciego e Pablo Iraburu: la scalata dell'Aconcagua di cinque donne indigene boliviane in abiti tradizionali, come gesto di liberazione ed emancipazione. Il 27 agosto i primi 500 utenti che si registreranno avranno la possibilità di vedere il film gratuitamente, in contemporanea con l'anteprima a Trento.

(ANSA).