Test della patente con telefono e suggeritore, denunciato

(ANSA) - BOLZANO, 20 AGO - Un 24enne bolzanino è stato denunciato dalla Polizia stradale perché ha cercato di superare il test per la patente con una truffa. Al termine della prova il giovane è stato infatti trovato in possesso di un'apparecchiatura che gli consentiva di filmare e ricevere le risposte esatte alle domande.

L'atteggiamento nervoso ed il comportamento sospetto del candidato hanno portato i poliziotti ad un controllo più approfondito. Sotto la maglietta il 24enne aveva un telefonino cellulare attaccato con del nastro biadesivo e, tramite un foro, con la fotocamera poteva inviare le immagini dei quiz ad un suggeritore, collegato tramite una micro auricolare. Dalla verifica del test, completato in poco tempo, è risultato il candidato avrebbe superato la prova senza alcun errore. (ANSA).