Cinema: Forward, edizione 2020 on line

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Si terrà on line l'edizione 2020 di Forward, il laboratorio di alta formazione e mentoring professionale per produttori cinematografici promosso da Trentino Film Commission.

Posticipata a causa della pandemia la seconda edizione, l'appuntamento è dal 26 al 30 ottobre, con workshop online coordinati e condotti dalle produttrici Nadia Trevisan (Nefertiti Film) ed Erica Barbiani (Videomante). Gli incontri offriranno l'opportunità a 8 partecipanti di approfondire le competenze proprie del produttore cinematografico. Forward si avvale della collaborazione del Trento Film Festival e di Re-Act. il termine per presentare le candidature è il 23 settembre. (ANSA).