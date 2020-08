Provincia di Bolzano, Waltraud Deeg nuova vicepresidente

(ANSA) - BOLZANO, 19 AGO - Waltraud Deeg è la nuova vicepresidente della Provincia di Bolzano. Prende il posto di Arnold Schuler, che si è dimesso dall'incarico, come disposto dalla direzione della Svp, a seguito della vicenda del bonus Covid per le partite Iva.

Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha accolto le dimissioni e firmato il decreto di nomina a vicepresidente di Deeg.

I due membri della giunta mantengono le deleghe che avevano in precedenza: Deeg è assessora alla famiglia, agli anziani, agli affari sociali e all'edilizia sociale; Schuler, invece, è assessore all'agricoltura, alle foreste, al turismo e alla protezione civile. Dopo Luisa Gnecchi, Deeg è la seconda donna a ricoprire la carica di vice presidente. (ANSA).