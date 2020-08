Inps: Svp e Team K decidono sui quattro richiedenti bonus

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - La Svp ed il Team K decideranno nel corso della giornata sulle conseguenze politiche della vicenda dei bonus Covid. Non è ancora chiaro se la Stella alpina stabilirà solo sanzioni per il vicepresidente della Provincia di Bolzano, Arnold Schuler, e per i consiglieri provinciali, Gert Lanz e Helmut Tauber, o sceglierà provvedimenti più pesanti.

Nel frattempo, il consigliere provinciale altoatesino, Josef Unterholzner, ha lasciato il gruppo consiliare del Team K con effetto immediato. Intervistato dalla Rai, Unterholzner ha dichiarato di non aver voglia di continuare a discutere per giorni sui "ridicoli 600 euro" del bonus Covid per le partite Iva chiesto ed ottenuto anche dal fondatore del movimento, Paul Köllensperger.

Unterholzner ha anche spiegato di essere stato contrario alle dimissioni dello stesso Köllensperger, ma di aver chiesto un'azione forte per limitare i danni. Poiché non è stato ascoltato dal partito, ha annunciato per iscritto le sue dimissioni. Josef Unterholzner resterà in consiglio provinciale.

