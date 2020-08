Inps: Svp, dimissioni dagli incarichi per chi ha sbagliato

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Il direttivo della Svp in merito alla questione dei bonus Covid da 600 euro richiesti dai rappresentanti della Svp Arnold Schuler, Helmut Tauber es Gert Lanz ha deciso quanto segue: il vice-presidente della Giunta provinciale Arnold Schuler viene invitato a dimettersi dalla carica di vice-presidente e viene sospeso da tutti gli incarichi di partito per un anno. Il consigliere Helmut Tauber viene invitato a dimettersi dall'incarico di presidente della 3.

commissione consiliare in Consiglio provinciale e dall'incarico di membro di Presidenza del Consiglio regionale. Anche Tauber viene sospeso da tutti gli incarichi di partito per un anno.

Diversa la posizione del consigliere Gert Lanz che, stando alle attestazioni prodotte e alle dichiarazioni del suo commercialista, non avrebbe richiesto il bonus ovvero non era a conoscenza che il bonus fosse chiesto a nome suo. Pertanto contro Lanz non è stata emessa nessuna sanzione.

"Schuler e Tauber, così ha detto il segretario politico della Svp Philipp Achammer, nell'odierna riunione del direttivo del partito si sono scusati per il loro errore e hanno capito che il loro agire non era consono al loro incarico ne da un punto di vista morale ne politico". (ANSA).