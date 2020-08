Green Kids, app per scoprire la montagna e la natura

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Avvicinare tutta la famiglia alla natura grazie ad un approccio ludico che coinvolge anche i più piccoli. E' questa l'idea della app "Green Kids" di Larixpress.

I bambini possono esplorare sei diversi ecosistemi e osservare gli animali, i cambiamenti legati al passare delle stagioni oppure i mestieri di montagna. Protagonista delle 30 scene interattive, per un totale di 120 storie animate, è proprio l'affascinante mondo della montagna. Il tutto all'insegna della sostenibilità e del rispetto dell'ambiente.

Con la nuova app "cerca e trova" della bolzanina Larixpress i bambini si divertono a trovare gli animali di montagna e osservare chi vive sulle pareti rocciose, nel bosco, nella malga o sottoterra. In ogni scena, illustrata da Licia Zuppardi, vengono infatti introdotti i differenti habitat montani: l'alpeggio soleggiato, le cime impervie, il laghetto di montagna verde smeraldo e il bosco fitto. E grazie all'approccio interattivo persino i più piccoli apprendono quanto è varia la natura in montagna e come rispettare l'ambiente.