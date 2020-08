Coronavirus: due nuovi positivi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - Due nuovi positivi da coronavirus oggi in Trentino, su 798 tamponi analizzati nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento.

Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari precisando che in ospedale figurano ora tre pazienti, di cui uno sempre in rianimazione. (ANSA).