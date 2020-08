Vigili del fuoco, interventi a Bolzano dopo il nubifragio

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - Fin dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco di Bolzano, ciascuno con una squadra, sono stati nuovamente in servizio per riparare i danni provocati dalla tempesta dell'ultima notte. In questi casi, infatti, spesso i danni vengono spesso scoperti solo la mattina seguente, quando negozi e attività commerciali riaprono. In via degli Argentieri si sono verificate estese infiltrazioni d'acqua in un edificio per uffici, che sono state scoperte solo questa mattina dai dipendenti rientrati al lavoro.

I vigili del fuoco volontari di Bolzano sono inoltre intervenuti per ripulire la strada comunale per Colle, che era stata invasa in più punti da fango e macerie. (ANSA).