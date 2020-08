Trasporti in Trentino, al via i rimborsi degli abbonamenti

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Da oggi, lunedì 17 agosto, fino al 31 dicembre, i pendolari che non hanno potuto utilizzare l'abbonamento al trasporto pubblico a causa dell'emergenza Covid-19, possono presentare la richiesta di emissione di un "voucher" di rimborso da utilizzare entro il 30 settembre 2021.

I titolari di abbonamenti mensili urbani ed extraurbani - riporta una nota - hanno diritto ad un "voucher" (un mese di libera circolazione) se in possesso di abbonamento con scadenza dopo il 10 marzo 2020. Gli abbonati annuali o semestrali hanno invece diritto al "voucher" se in possesso di abbonamento con scadenza tra il 10 marzo e il 10 aprile 2020, oppure due "voucher" in caso di scadenza successiva al 10 aprile 2020.

Viaggeranno gratis gli studenti che frequentano le scuole del territorio. Le "smart card" saranno spedite a casa degli iscritti al 1/o anno di scuola superiore. Gli altri utilizzeranno il titolo di viaggio di cui sono già in possesso.

Gli alunni di materne, primarie e secondarie di 1/o grado e gli utenti dei centri educativi riceveranno il nuovo tesserino cartaceo per l'anno scolastico 2020/21 all'indirizzo "e-mail" della famiglia. Per info: www.trentinotrasporti.it. (ANSA).